Spionaggio cedevano segreti alla Russia | arrestati due ex 007 a Roma
Due ex agenti segreti sono stati arrestati a Roma per aver consegnato segreti alla Russia. Avrebbero avuto incontri con un funzionario dell’ambasciata russa, scambiando informazioni riservate sulla sicurezza nazionale. In cambio, avrebbero ricevuto denaro. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine che hanno sequestrato prove durante le indagini. Gli arresti sono stati eseguiti questa mattina.
Avrebbero intrattenutorapporti con un funzionario dell’ambasciata russa a Roma, al quale avrebbero passato notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale ricevendoin cambio somme di denaro. E’ quanto emerge dall’inchiesta della procura capitolina condotta dai carabinieri del Ros,che ha portato all’arresto di due ex appartenenti ai Servizi segreti italiani, da oltre 10 anni in servizio al ministero della Difesa, con l’accusa di aver ceduto informazioni sensibili alla Russia. Un’inchiesta che è un’operazione di controspionaggioda parte dell’intelligence. In sostanza, l’indagine prende le mosse da una segnalazione trasmessa dall’Aisi nel 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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