Spionaggio cedevano segreti alla Russia | arrestati due ex 007 a Roma

Notizia in breve

Due ex agenti segreti sono stati arrestati a Roma per aver consegnato segreti alla Russia. Avrebbero avuto incontri con un funzionario dell’ambasciata russa, scambiando informazioni riservate sulla sicurezza nazionale. In cambio, avrebbero ricevuto denaro. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine che hanno sequestrato prove durante le indagini. Gli arresti sono stati eseguiti questa mattina.