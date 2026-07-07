cedevano informazioni sensibili alla russia arrestati due ex 007 ora al ministero della difesa

Notizia in breve

Due ex agenti dei servizi segreti, ora impiegati nel ministero della Difesa, sono stati arrestati. Secondo l’indagine, avrebbero mantenuto rapporti con un funzionario dell’ambasciata russa, scambiandosi informazioni riservate sulla sicurezza nazionale. In cambio, avrebbero ricevuto denaro. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla procura di Roma.