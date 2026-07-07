Cedevano informazioni sensibili alla Russia arrestati due ex 007 ora al ministero della Difesa
Due ex agenti dei servizi segreti, ora impiegati nel ministero della Difesa, sono stati arrestati. Secondo l’indagine, avrebbero mantenuto rapporti con un funzionario dell’ambasciata russa, scambiandosi informazioni riservate sulla sicurezza nazionale. In cambio, avrebbero ricevuto denaro. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla procura di Roma.
Secondo l’inchiesta della procura di Roma, coordinata dai carabinieri del Ros, avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell’ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale ricevendo in cambio somme di denaro. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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