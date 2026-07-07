Un ex agente dei servizi segreti di Matera è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta sulla rete di spionaggio che avrebbe fornito informazioni alla Russia in cambio di denaro. Oltre all'arrestato, quattro persone provenienti dalla Puglia sono indagate. L'indagine, condotta dalla Procura di Roma, riguarda attività di spionaggio che coinvolgerebbero le regioni di Puglia e Basilicata.

Un ex agente dei servizi segreti di Matera agli arresti e quattro pugliesi tra gli indagati. L'inchiesta della Procura di Roma sul presunto spionaggio in favore della Russia coinvolge anche Puglia e Basilicata. Tra le sette persone finite sotto la lente degli investigatori, cinque sono originarie delle due regioni, accusate, a vario titolo, di aver raccolto e fatto circolare informazioni riservate riguardanti la sicurezza dello Stato. Ai domiciliari sono finiti Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera, ex appartenente all'Aisi, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna, e già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, e Gavino Raoul Piras, 59 anni, originario di Sassari, ritenuto dagli investigatori il principale protagonista della vicenda. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Spionaggio per la Russia, ecco la costola pugliese-lucana dell'organizzazione che vendeva informazioni in cambio di soldi

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