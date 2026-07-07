Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Tra gli arrestati c’è anche un ex agente dell’intelligence. Secondo le indagini, uno dei sospettati avrebbe fornito informazioni riservate a un’entità straniera in cambio di denaro. Le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici e documenti durante le operazioni di polizia.

ROMA – I carabinieri del Ros hanno arrestato due persone con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. ll principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano, e già sottoufficiale dell’Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L’uomo, sempre secondo l’accusa, avrebbe acquisito informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. Oltre ai due arrestati, ci sono altri cinque indagati coinvolti nell’indagine... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Spionaggio per la Russia: due arresti a Roma. Anche ex agente dell’Intelligence. Accusato di fornire informazioni per soldi

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Spionaggio, due arresti a Roma:ex 007 italiano accusato di dare informazioni a presunto agente russo

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