Due persone sono state arrestate a Roma nell’ambito di un’indagine su uno presunto sistema di spionaggio a favore della Russia. La rete coinvolgeva un ex agente dell’intelligence italiana e alcuni militari, accusati di aver raccolto e trasmesso informazioni riservate. L’indagine ha portato al fermo di due soggetti ritenuti responsabili di attività di acquisizione e trasferimento di dati sensibili.

Era una presunta rete di acquisizione e trasferimento di notizie sensibili che avrebbe fatto capo a un ex appartenente al comparto dell’intelligence italiana. È questo il quadro emerso dall’indagine condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalle procure ordinaria e militare di Roma, che ha portato all’arresto di due persone con le accuse, a vario titolo, di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Dalle informazioni disponibili, il principale indagato è un uomo di 59 anni, già sottufficiale dei carabinieri ed ex appartenente al sistema informativo italiano. Secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe raccolto informazioni attraverso una rete di sei fonti, tra le quali figurano quattro militari ancora in servizio e impiegati in incarichi caratterizzati da un elevato grado di riservatezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Spionaggio per la Russia, due arresti a Roma. La rete tra ex 007 e militari

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Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma

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