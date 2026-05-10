Napoli Scampia | blitz delle forze dell’ordine arresti coinvolti anche due minorenni

Nella zona di Scampia, a Napoli, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz che ha portato all’arresto di diverse persone, tra cui due minorenni. L’intervento si è svolto in un’operazione di contrasto allo spaccio di droga. Durante le azioni di polizia sono state registrate anche proteste da parte di alcuni residenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

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"> Blocco Antidroga a Napoli: Arresti e Proteste in Strada. Napoli, sabato 9 maggio 2026 – I Carabinieri della stazione Napoli Marianella hanno condotto un blitz antidroga nel quartiere Scampia, precisamente all’interno del lotto H, noto per le sue problematiche legate al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione ha avuto inizio quando i militari hanno fatto irruzione in un’area precedentemente monitorata, portando all’arresto di tre individui coinvolti nella vendita di droga. Dettagli dell’Operazione. Durante l’irruzione, i Carabinieri hanno fermato tre ragazzi: Alessandro Chianese, un diciottenne già noto alle forze dell’ordine, un sedicenne e un quindicenne.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Scampia: blitz delle forze dell’ordine, arresti, coinvolti anche due minorenni. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli Scampia, arresti antidroga: due pusher sono minorenniBlitz antidroga dei Carabinieri a Scampia: arrestati tre pusher, tra cui due minorenni. Brindisi, autobus sotto attacco: blitz delle forze dell’ordineBrindisi, la paura sale sugli autobus: blitz delle forze dell'ordine contro i vandali e un grido d'allarme dalle periferie Brindisi è al centro di...