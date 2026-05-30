Gli 007 europei hanno segnalato che, durante il conflitto in Ucraina, la Russia ha aumentato le attività di furto di tecnologia occidentale e segreti legati alla difesa.

Parallelamente alla guerra in Ucraina, la Russia è impegnata a intensificare gli sforzi per rubare tecnologia occidentale e segreti della difesa. A riferirlo all'Associated Press sono stati tre alti funzionari dell'intelligence europea. La strategia si basa sull'utilizzo di società fittizie, spie informatiche e hacker, tutte risorse impegnate in "seri sforzi" per ottenere macchine avanzate, attrezzature industriali, ricerca e sviluppo a doppio uso. In Svezia, fa sapere Christopher Wedelin del Servizio di sicurezza locale, la Russia sta prendendo di mira l'industria bellica e progetti come il caccia Gripen. Ma non solo, nel mirino del Cremlino ci sarebbero anche le tecnologie usate per telecamere e laser sviluppate per uso civile, che potrebbero essere integrate nei sistemi d'arma russi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Russia, gli 007 europei: "Così Mosca ruba tecnologia all'Occidente"

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