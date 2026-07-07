Due ex agenti segreti sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver fornito informazioni riservate alla Russia. Secondo l’indagine dei carabinieri del Ros, avrebbero mantenuto rapporti con un funzionario dell’ambasciata russa, scambiando dati sulla sicurezza nazionale in cambio di denaro. L’operazione si è conclusa con l’arresto, che coinvolge persone sospettate di aver passato segreti di stato a un paese straniero.

Secondo l’inchiesta della procura capitolina, coordinata dai carabinieri del Ros, avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell’ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale ricevendo in cambio somme di denaro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Cedevano informazioni sensibili alla Russia, arrestati due ex 007 a Roma

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