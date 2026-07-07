Gli ex agenti arrestati si incontravano in parchi, dehors di bar e altri luoghi pubblici per scambiare informazioni riservate. Utilizzavano pizzini nascosti tra i muri e micro SD inserite in pacchetti nascosti negli edifici. Gli incontri avvenivano senza particolari precauzioni, e le comunicazioni riguardavano segreti di Stato trasmessi alla Russia.

Si muovevano indisturbati, organizzando incontri sulle panchine dei parchi della Capitale, nei dehors dei bar o in luoghi che consideravano sicuri. E così passavano segreti di Stato, attraverso pizzini e supporti informatici, alla Russia. Una nuova trama della guerra ibrida di Mosca, disvelata oggi dai carabinieri del Ros, è stata tessuta, nei mesi scorsi, grazie all’attività illecita di un ex agente dell’Aisi italiana, il quale avrebbe fornito alle spie russe, nascoste dietro la copertura di un diplomatico, informazioni altamente sensibili su intelligence e armamenti prodotti dal nostro Paese. Un tradimento che Gavino Raoul Piras, ex... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spionaggio, la rete degli ex 007 arrestati: così si scambiavano i pizzini in strada e le micro sd in pacchetti nascosti nei muri

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