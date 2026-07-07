Due ex agenti dei servizi segreti, impiegati nel ministero della Difesa da oltre dieci anni, sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver fornito informazioni riservate alla Russia in cambio di denaro. Le indagini hanno accertato che i due avevano trasmesso dati relativi alla sicurezza nazionale. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato materiale e documentazione.

Soldi in cambio di notizie riservate relative alla sicurezza nazionale. Due ex appartenenti ai Servizi segreti, da oltre dieci anni in servizio al ministero della Difesa, sono stati arrestati con l’accusa di aver ceduto informazioni sensibili alla Russia. L’indagine è coordinata dalla procura di Roma ed è stata condotta dai carabinieri del Ros. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell’ambasciata russa nella Capitale, al quale sarebbero state consegnate notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale. Al centro dell’inchiesta ci sono presunti passaggi di informazioni classificate e somme di denaro che - secondo l’accusa - sarebbero state corrisposte in cambio del materiale fornito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Ilgiornale.it - Spionaggio in favore della Russia: arrestati due ex 007 a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Polish Territorial Defense arrested over Russian allegations

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Spionaggio in favore della Russia”, due arresti a Roma: tra loro un ex 007 italiano. Coinvolti anche 4 militari

Spionaggio in favore della Russia in cambio di soldi, due arresti a Roma: indagato ex agente dell'intelligence italianaDue persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici.

Temi più discussi: Cavalcare il secolo in sella a una bici; Spia per Teheran: americano 20enne arrestato in Israele; Attentato Montecarlo, Mancini e la pista russa: In azione la banda dei call center. Yermolayev nel mirino di Putin perché parlava con gli ucraini; Americano spia per conto degli ayatollah. L'Iran lo paga in crypto, ma i procuratori israeliani...

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma x.com

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma: coinvolto ex 007 italiano. Passavano a Mosca informazioni sensibiliIl Reparto Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri ha eseguito a Roma due arresti nell'ambito di un'inchiesta per spionaggio e accesso abusivo ... msn.com

Spionaggio in favore della Russia, due arresti a RomaDue persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. (ANSA) ... ansa.it

In cerca di una storia con spionaggio perché la coppia pensa che le persone saranno sconvolte dalla loro relazione, ma quando la verità finalmente viene a galla, risulta che a tutti va bene. reddit