spionaggio in favore della russia due arresti a roma

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. L'indagine ha portato all'arresto di due soggetti coinvolti in attività di spionaggio in favore della Russia. L'operazione è stata condotta nelle ultime ore e si sta approfondendo il ruolo di ciascun arrestato nel caso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui soggetti o sui sistemi coinvolti.