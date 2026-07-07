spionaggio in favore della russia due arresti a roma indagati 4 militari in servizio

Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Tra gli indagati ci sono anche quattro militari in servizio. L’indagine riguarda attività di raccolta di informazioni in favore di un paese straniero. Le autorità hanno sequestrato dispositivi informatici e documenti durante le perquisizioni. La vicenda coinvolge l’uso di metodi illeciti per ottenere dati riservati.

Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. ll principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L’uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. Oltre ai due arrestati, ci sono altri cinque indagati coinvolti nell’indagine per spionaggio in favore dei servizi russi coordinata dalla procuratrice aggiunta della procura militare di Roma Antonella Masala. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Spionaggio in favore della Russia in cambio di soldi, due arresti a Roma

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In cerca di una storia con spionaggio perché la coppia pensa che le persone saranno sconvolte dalla loro relazione, ma quando la verità finalmente viene a galla, risulta che a tutti va bene. reddit