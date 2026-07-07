Due uomini sono stati arrestati a Roma nell’ambito di un’indagine su spionaggio e accesso illecito a sistemi informatici. I carabinieri del Ros, sotto la supervisione della procura, hanno identificato uno dei soggetti come un ex ufficiale dei servizi segreti italiani. L’indagine riguarda presunte attività di spionaggio in favore di un paese estero. I dettagli sull’identità delle persone coinvolte non sono stati comunicati.

AGI - Spie in favore della Russia: con questa accusa i carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma, hanno eseguito due arresti nell'ambito di un'inchiesta per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. "Spie in favore della Russia". Uno dei due arrestati è un ex agente in pensione di 59 anni dell’intelligence italiana. L'accusa è pesante: avrebbero passato notizie top secret a 007 russi nella Capitale. La notizia è stata anticipata, in esclusiva, dal Tg1. Indagati cinque militari . Indagate anche altre cinque potenziali 'fonti' italiane, militari che potrebbero aver avuto contatti con i referenti dell'intelligence di Mosca. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Spie in favore della Russia, due arresti a Roma. Un ex 007 italiano è il principale indagato

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