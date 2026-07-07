Due persone sono state arrestate a Roma nell'ambito di un'indagine sui sospetti di spionaggio a favore della Russia. Le operazioni sono state condotte dai carabinieri del Ros, sotto la supervisione della procura locale. L'inchiesta riguarda l'accesso abusivo a sistemi informatici e attività di spionaggio, con al centro un ex ufficiale dei servizi segreti italiani.

AGI - Spie in favore della Russia: con questa accusa i carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma, hanno eseguito due arresti nell'ambito di un'inchiesta per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. "Spie in favore della Russia". Uno dei due arrestati è un ex agente in pensione di 59 anni dell’intelligence italiana. L'accusa è pesante: avrebbero passato notizie top secret a 007 russi nella Capitale. La notizia è stata anticipata, in esclusiva, dal Tg1. Indagati cinque militari . Indagate anche altre cinque potenziali 'fonti' italiane, militari che potrebbero aver avuto contatti con i referenti dell'intelligence di Mosca. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Spie in favore della Russia, due arresti a Roma. Al centro dell'inchiesta un ex 007 italiano

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The FBI Created GHOSTS To Hunt Russian Spies

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Spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma: ex 007 italiano dava informazioni su richiestaDue persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici.

“Spionaggio in favore della Russia”, due arresti a Roma: tra loro un ex 007 italiano. Coinvolti anche 4 militariDue uomini sono stati arrestati a Roma con l’accusa di spionaggio a favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici.

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