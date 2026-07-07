Spiavano per la Russia arrestati due ex agenti dell’intelligence italiana Indagati anche 4 militari Crosetto | Tolleranza zero
Due ex agenti dell’intelligence italiana sono stati arrestati per aver spionato in favore della Russia. Quattro militari sono stati indagati nell’ambito dell’inchiesta. La notizia è stata resa nota oggi, senza ulteriori dettagli sui singoli ruoli o le modalità del presunto spionaggio. Il ministro della Difesa ha dichiarato che non saranno tollerate attività di questo tipo e ha assicurato azioni decise contro ogni forma di spionaggio.
Roma, 7 luglio 2026 - Due ex agenti dell’inteligence italiana sono stati arrestati, altri cinque militari sono stati indagati, per una brutta storia di spionaggio in favore della Russia. Ad entrare in azione i carabinieri del Ros che hanno fatto scattare le manette per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici principalmente per un 59enne ex 007 ed ex sottufficiale dell'Arma dei carabinieri e un complice anche lui ex agente dei servizi. Due ex agenti italiani fornivano informazioni a Mosca. I due sospetti, come nel più scontato copione di un film di spie, avrebbero svolto attività di spionaggio in cambio di soldi da parte di un presunto agente dei servizi di intelligence russi, però ancora a piede libero perché coperto da immunità diplomatica in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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