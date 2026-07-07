Spiavano per la Russia arrestati due ex agenti dell’intelligence italiana Indagati anche 4 militari Crosetto | Tolleranza zero

Notizia in breve

Due ex agenti dell’intelligence italiana sono stati arrestati per aver spionato in favore della Russia. Quattro militari sono stati indagati nell’ambito dell’inchiesta. La notizia è stata resa nota oggi, senza ulteriori dettagli sui singoli ruoli o le modalità del presunto spionaggio. Il ministro della Difesa ha dichiarato che non saranno tollerate attività di questo tipo e ha assicurato azioni decise contro ogni forma di spionaggio.