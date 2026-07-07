spese militari il curioso allineamento tra destra e sinistra contro trump

Destra e sinistra si sono accordate nel respingere la richiesta di Donald Trump di aumentare le spese militari al 5 per cento del PIL entro il 2035 per la presenza nella Nato. Entrambe le parti hanno espresso opposizione a questa proposta, che mira a incrementare il budget militare nazionale. La posizione condivisa si manifesta nel contrasto alle richieste di Trump, senza che siano stati segnalati dissensi politici significativi fra le due fazioni.

Ci sono pochi temi su cui destra e sinistra si danno la mano, uno di questi è il sostanziale no alle richieste di Donald Trump di aumentare al 5 per cento di Pil le spese militari per la presenza nella Nato entro il 2035. E anche questo spiega la martellante offensiva a cui il presidente Usa sta sottoponendo Giorgia Meloni. Donald trump (Ansa). Gli attacchi di Trump a Meloni. Ultimo episodio non più tardi di lunedì, quando sui social ha pubblicato una foto non particolarmente benevola della premier con la scritta «Serve un ordine restrittivo», provvedimento usato contro gli stalker. Insomma, a Donald l’arrabbiatura non è passata. E difficilmente gli passerà in tempo per il vertice Nato di Ankara. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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