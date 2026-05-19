Rivedere le spese militari anzi no | la retromarcia della destra sul 5% Fonti Nato | Tenete la rotta o sarà scontro con Trump
Nelle ultime ore, il centrodestra guidato da Giorgia Meloni ha modificato la posizione riguardo all’obiettivo di spese militari pari al 5% del Pil, un impegno preso meno di un anno fa durante il vertice Nato dell’Aja. Fonti dell’organizzazione internazionale hanno avvertito che, se si decidesse di riconsiderare questa quota, potrebbe esserci un rischio di tensioni con gli Stati Uniti, in particolare con l’amministrazione di Trump. La svolta ha sorpreso molti, considerando le dichiarazioni precedenti del governo.
Rivedere l’obiettivo di spese militari al 5% del Pil, anzi no. Nell’arco di poche ore il centrodestra di Giorgia Meloni prima si rimangia virtualmente l’impegno sottoscritto meno di un anno al vertice Nato dell’Aja. Poi, presto atto probabilmente del rischio di cortocircuito con gli alleati, in particolare gli Usa di Donald Trump, arriva la retromarcia. La richiesta di rivedere quell’obiettivo ambizioso – anzi, «irrealistico» – di spesa militare era scritta nero su bianco nella mozione di maggioranza in vista del dibattito di oggi pomeriggio sulla crisi energetica. Dopo che il caso è finito su molti giornali, tra cui Open, è arrivato l’ordine di rimettere mano al testo. 🔗 Leggi su Open.online
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