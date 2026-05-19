Rivedere le spese militari anzi no | la retromarcia della destra sul 5% Fonti Nato | Tenete la rotta o sarà scontro con Trump

Nelle ultime ore, il centrodestra guidato da Giorgia Meloni ha modificato la posizione riguardo all’obiettivo di spese militari pari al 5% del Pil, un impegno preso meno di un anno fa durante il vertice Nato dell’Aja. Fonti dell’organizzazione internazionale hanno avvertito che, se si decidesse di riconsiderare questa quota, potrebbe esserci un rischio di tensioni con gli Stati Uniti, in particolare con l’amministrazione di Trump. La svolta ha sorpreso molti, considerando le dichiarazioni precedenti del governo.

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