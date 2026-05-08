Taiwan ha annunciato un incremento delle spese militari, portandole fino a 25 miliardi di dollari. Nel frattempo, si prevede che Donald Trump arriverà a Pechino nei prossimi giorni. Questi eventi si svolgono in un periodo di crescente attenzione internazionale sulla regione. La decisione di Taiwan di aumentare i fondi destinati alla difesa si inserisce in un quadro di tensioni e di mobilitazioni militari nella zona.

Taiwan aumenta le spese militari fino a 25 miliardi di dollari. Intanto Donald Trump è atteso a giorni a Pechino. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Taiwan aumenta spese militari fino a 25 miliardi. A giorni Trump a Pechino

Taiwan aumenta spese militari fino a 25 miliardi. A giorni Trump a Pechino

Notizie correlate

La mossa sospetta di Pechino: azzerati i voli su Taiwan. Per gli analisti militari è un segnale inquietanteLa pressione della Cina attorno a Taiwan si sta facendo sentire, anche per gli ultimi avvenimenti in ambito militare.

Usa, guerra all’Iran senza badare a spese: 5 miliardi in soli 4 giorni. E Trump ha parlato di 4 settimaneRoma, 4 marzo 2026 - Non piacerà a Donald Trump, sempre attento ai risvolti economici, sapere che in soli 4 giorni, cioè dal dal 28 febbraio al 2...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Spese militari, l’Italia è 12esima al mondo. La classifica del 2025; La spesa militare globale continua ad aumentare; Taiwan teme l’invasione del regime cinese.

Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/chip-memoria-sempre-piu-cari-nintendo-aumenta-prezzo-switch-2-AIoW9IxC #Nintendo #Switch #chip - facebook.com facebook