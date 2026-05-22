Nato Rutte | Alleati accelerano verso obiettivo 5% miliardi di euro aggiuntivi per spese difesa

Il primo ministro ha dichiarato che gli alleati stanno accelerando il percorso verso l’obiettivo di allocare il 5% del prodotto interno lordo alla difesa, con l’obiettivo di rafforzare la deterrenza. Sono stati annunciati miliardi di euro in più destinati alle spese militari, in risposta alle esigenze di difesa contro potenziali minacce. La conferma arriva dal fatto che i fondi previsti stanno effettivamente arrivando e vengono impiegati per migliorare le capacità di difesa collettiva.

(Adnkronos) – Per esercitare la deterrenza e "difenderci da qualsiasi potenziale avversario" sono necessarie le risorse e "la buona notizia, a questo proposito, è che i fondi stanno effettivamente arrivando. Molti Alleati stanno incrementando progressivamente il proprio impegno, accelerando il percorso verso il raggiungimento dell'obiettivo di spesa del 5%, stabilito in occasione del Vertice dell'Aja".. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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