Cascina Spiotta Azzolini condannato a 6 anni Curcio e Moretti prescritti per il concorso morale
La corte d’assise di Alessandria ha condannato a sei anni di reclusione l’ex brigatista Azzolini per il reato di associazione terroristica. Curcio e Moretti sono stati invece prescritti per il concorso morale. La sentenza riguarda il processo iniziato a distanza di circa 50 anni sulla sparatoria in cui furono uccisi un carabiniere e una brigatista.
I brigatisti sono stati riconosciuti colpevoli dalla corte d’assise di Alessandria, chiamata a giudicare a distanza di mezzo secolo le responsabilità sulla sparatoria in cui morirono il carabiniere Giovanni D’Alfonso e la Br Mara Cagol. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it
Cascina Spiotta, lultimo processo alle Br: chiesto ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti
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