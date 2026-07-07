La corte d’assise di Alessandria ha condannato a sei anni di reclusione l’ex brigatista Azzolini per il reato di associazione terroristica. Curcio e Moretti sono stati invece prescritti per il concorso morale. La sentenza riguarda il processo iniziato a distanza di circa 50 anni sulla sparatoria in cui furono uccisi un carabiniere e una brigatista.

I brigatisti sono stati riconosciuti colpevoli dalla corte d’assise di Alessandria, chiamata a giudicare a distanza di mezzo secolo le responsabilità sulla sparatoria in cui morirono il carabiniere Giovanni D’Alfonso e la Br Mara Cagol. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

© Torino.repubblica.it - Cascina Spiotta, Azzolini condannato a 6 anni. Curcio e Moretti prescritti per il concorso morale

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Cascina Spiotta, lultimo processo alle Br: chiesto ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti

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