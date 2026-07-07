Sotto le stelle nel ricordo di Lucio Dalla | racconti docu-film e testimonianze per celebrare il cantautore bolognese

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 7 luglio 2026, nella rassegna ‘Sotto le Stelle del Cinema’ promossa dalla Cineteca di Bologna, si terrà una giornata dedicata a Lucio Dalla. L’evento prevede racconti, un docu-film e testimonianze per celebrare il cantautore bolognese. La manifestazione si svolge nel rispetto del programma della rassegna, che coinvolge diverse iniziative culturali legate al cinema e alla musica. La giornata si svolge all’interno della programmazione estiva della Cineteca di Bologna.

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Bologna, 7 luglio 2026 – Una giornata intera dedicata a Lucio Dalla, dentro la rassegna ‘ Sotto le Stelle del Cinema ’   promossa dalla Cineteca di Bologna. Il primo appuntamento, alle 18 al Cinema Modernissimo, è stato quello con ‘ Per Lucio’, il documentario di Pietro Marcello che nel 2021 debuttò in anteprima mondiale alla Berlinale e che, attraverso le voci di chi ha conosciuto davvero l'artista, a partire da quella del suo storico manager Tobia Righi, restituisce un ritratto lontano dalla semplice celebrazione. Ad aprire la proiezione è stato Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla, che ha preso la parola prima dell'inizio del film per un breve ma sentito saluto al pubblico in sala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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