Nella serata del 6 maggio a Castelnuovo di Garfagnana, si sono esibiti i Gatti Mézzi con un concerto in stile swing, mentre l’Ensemble Symphony Orchestra ha reso omaggio al compositore John Williams. Durante l’evento, è stato anche ricordato Lucio Dalla con un tributo dedicato alla sua musica. La manifestazione si è svolta sotto un cielo stellato, attirando un pubblico di appassionati.

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 6 maggio 2026 - L’ironia in swing dei Gatti Mézzi, l’ omaggio a Lucio Dalla della Sera dei Miracoli e quello al compositore John Williams dell’Ensemble Symphony Orchestra. Tutti sul palco di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival di concerti, incontri e spettacoli che anima antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane. Giovedì 6 agosto il cantautorato colto e irriverente dei Gatti Mézzi farà pendant con la vista mozzafiato della Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana: dopo la reunion dell’anno passato e l’uscita del disco “Live in Pisa”, Tommaso Novi e Francesco Bottai torneranno a inebriarci con il loro sound intriso di jazz e swing su cui galleggiano personaggi e leggende di una Toscana d’antan.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mont’Alfonso sotto le stelle, arrivano Gatti Mézzi e tributi a Williams e Lucio Dalla

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