Sostenibilità | Urso Mimit ‘Italia prima in Europa per riciclo materie prime ma possiamo fare di più’

L’Italia è al primo posto in Europa per il riciclo delle materie prime destinate all’uso industriale. Il ministro delle imprese e del made in Italy ha dichiarato che, se l’Europa vietasse l’esportazione di rifiuti industriali, l’Italia potrebbe migliorare ulteriormente le proprie performance nel settore. Al momento, l’Italia si distingue come leader nel riciclo, ma si punta a rafforzare questa posizione attraverso politiche più restrittive a livello europeo.

“Siamo leader in Europa nel riciclo delle materie prime ai fini del loro uso industriale, ma possiamo fare ancor più e meglio se l'Europa, come abbiamo chiesto, pone un divieto all'esportazione di rifiuti industriali. La sostenibilità ambientale deve coniugarsi con la competitività industriale, riducendo la dipendenza dall'estero, così da garantire nel tempo anche l'autonomia strategica del nostro continente”. Sono le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all’edizione 2026 di ‘Italian Waste Economy’, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sostenibilità: Urso (Mimit), Italia prima in Europa per riciclo materie prime, ma possiamo fare di

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