Il rappresentante di Conou ha affermato che il rapporto con l’Europa dovrebbe diventare più forte e basato sul dialogo. Ha anche condiviso un’esperienza recente di rappresentanza, senza specificare i dettagli.

“Credo che il rapporto con l'Europa debba essere sempre più forte, intenso e fatto di dialogo. Ho avuto una recente esperienza di rappresentazione delle nostre esigenze agli uffici della Commissione europea, un'operazione complessa ma di successo, perché ho visto che si può dialogare e che dall'altro lato ci sono persone pronte ad ascoltare e a valutare le esigenze. Bisogna lavorare in team con l'Europa e con gli altri Stati per raggiungere soluzioni comuni”. Così Riccardo Piunti, presidente Conou - Consorzio nazionale oli usati, in occasione dell’edizione 2026 di ‘Italian Waste Economy’, l’evento che riunisce istituzioni, imprese, enti locali, operatori della filiera e mondo accademico per un confronto sulle principali sfide del settore, dalla prevenzione alla raccolta, dalla tracciabilità all’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sostenibilità: Piunti (Conou), rapporto con Europa sia più forte

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