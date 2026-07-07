Il ministro della transizione ecologica ha affermato che, nonostante l’Italia abbia una buona capacità di raccolta e riciclo della plastica, persistono difficoltà nel settore. Ha sottolineato che questa situazione non deve far pensare che il problema sia risolto, evidenziando che l’utilizzo di plastica riciclata presenta ancora ostacoli. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle sfide legate alla sostenibilità e alla gestione dei rifiuti plastici nel Paese.

La posizione di rilievo che l’Italia riveste in Europa dal punto di vista della capacità di raccolta e riciclo “non ci deve portare a dire che non ci siano difficoltà. C’è infatti quella relativa alla plastica riciclata”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo oggi a Roma all’edizione 2026 di ‘Italian Waste Economy’, l’evento che riunisce istituzioni, imprese, enti locali, operatori della filiera e mondo accademico per un confronto sulle principali sfide del settore, dalla prevenzione alla raccolta, dalla tracciabilità all’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sostenibilità: Pichetto Fratin, ‘plastica riciclata è difficoltà presente'

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Sostenibilità: Pichetto Fratin, plastica riciclata è difficoltà presente'

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