Il ministro dell’Ambiente ha affermato che l’economia circolare rappresenta una sfida fondamentale e un elemento strategico per lo sviluppo di Italia ed Europa. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come questa modalità di gestione delle risorse sia decisiva per migliorare la competitività e garantire la sicurezza del approvvigionamento. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche di sostenibilità e sulle iniziative volte a promuovere pratiche più responsabili nel settore economico.

“L’economia circolare è una sfida centrale e rappresenta un asse strategico per lo sviluppo dell’Italia e dell’Europa. Il nostro Paese ha conseguito target elevati nella gestione dei rifiuti. Circular Economy Act europeo dovrà garantire armonizzazione e chiarezza normativa sugli ambiti fondamentali della transizione circolare.” Ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, attraverso un videomessaggio inviato alla Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare 2026 che si è tenuta a Roma. Il silenzio dei borghi pesa più delle parole. Le finestre sono socchiuse, le strade immobili e le vite degli altri sono l’unico argomento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sostenibilità: Pichetto Fratin (Mase), 'Circular economy decisiva per competitività e sicurezza'

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