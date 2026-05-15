Il ministro dell’Ambiente ha dichiarato che l’economia circolare rappresenta una sfida fondamentale per il sistema Paese e viene considerata un elemento chiave per lo sviluppo sia dell’Italia che dell’Europa. La sua affermazione è stata resa nota in occasione di un intervento pubblico, in cui si è soffermato sull’importanza di adottare politiche che favoriscano il riutilizzo e il riciclo delle risorse. Nessun dettaglio su eventuali misure specifiche o sui tempi di attuazione di queste strategie.

(Adnkronos) - “L'economia circolare è una sfida centrale per tutto il sistema Paese e rappresenta un asse strategico per lo sviluppo dell'Italia e dell'Europa”. Queste le parole di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, attraverso un videomessaggio inviato alla Conferenza Nazionale sull'Economia Circolare a Roma, durante la quale è stato presentato il Rapporto sull'economia circolare in Italia 2026, che offre un aggiornamento sugli indicatori di circolarità dell'economia italiana e un confronto dettagliato con altri Paesi europei. Secondo il ministro, la circolarità è “essenziale per la sostenibilità,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Pichetto Fratin (Mase): "Economia circolare asse strategico per Italia ed Europa"

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Sostenibilità: Pichetto Fratin (Mase), 'Circular economy decisiva per competitività e sicurezza'

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