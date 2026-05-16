Un’amazzone ha sottolineato come nei suoi percorsi sportivi abbia compreso l’importanza di avere al suo fianco non solo un team, ma anche aziende che creano ecosistemi di supporto. Ha evidenziato che queste realtà sono fondamentali nel nostro Paese per favorire la crescita di giovani talenti, offrendo loro opportunità e sostegno concreto. La sua testimonianza mette in luce il ruolo che le aziende possono svolgere nel favorire lo sviluppo di atleti e professionisti emergenti nel settore sportivo.

“All’interno del mio percorso ho capito la grande importanza che ha avere al proprio fianco non solo un team, ma anche delle aziende capaci di creare veri e propri ecosistemi, nel nostro Paese, a sostegno di giovani talenti come me. Sono onorata di avere la possibilità di portare avanti questo progetto insieme al team BeGreat e ne sento la grande responsabilità. Questo evento a Vicenza, rappresenta una delle tante tappe del percorso che facciamo lungo tutto lo stivale” Così, Greta De Salvia, Amazzone e Ambassador di BeGreat, intervenendo all’evento, “Eat like you train”, promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sport: amazzone De Salvia, importante avere a fianco aziende a sostegno di giovani talenti come me

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