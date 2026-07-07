Sony rimuove più di 500 film senza rimborsare gli utenti | Hanno comprato una licenza revocabile

Dal 1° settembre, oltre 500 film acquistati sul PlayStation Store sono stati rimossi senza offrire rimborsi. Chi li aveva acquistati non potrà più accederci, poiché la licenza di visione è stata revocata. La piattaforma ha comunicato che la vendita si basava su licenze temporanee, non proprietà definitiva. Gli utenti che avevano già pagato per questi titoli non riceveranno indennizzi. La rimozione riguarda contenuti disponibili tramite acquisto digitale.

A partire dal 1° settembre di quest’anno, chi ha acquistato alcuni film dal PlayStation Store non sarà più in grado di vederli, e non verranno erogati rimborsi. Sony lo ha confermato dopo che diversi utenti hanno condiviso su X la comunicazione ricevuta dai produttori della PlayStation in cui si legge che «a causa della scadenza di accordi di licenza dei contenuti», gli utenti non potranno più guardare i film distribuiti da Studio Canal che hanno acquistato in precedenza e tutti i contenuti coinvolti verranno rimossi dalla loro libreria. Questo vuol dire che chi ha acquistato sullo store della sua PS4 o PS5 Terminator 2, per esempio, non potrà più vedere il film che ha acquistato e non riceverà indietro i soldi che ha speso. 🔗 Leggi su Open.online

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Sony is Pulling Over 500 Movies from PlayStation Accounts with No Refund

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