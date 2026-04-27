Netflix non vuole rimborsare gli utenti | partita nuova class action

Una nuova causa collettiva coinvolge Netflix, che si rifiuta di rimborsare gli utenti nonostante una sentenza del Tribunale di Roma. La decisione riguarda aumenti di prezzo considerati illegittimi applicati tra il 2017 e il 2024, per i quali il tribunale aveva ordinato il rimborso. Tuttavia, il servizio di streaming ha comunicato di non voler procedere con i rimborsi, mantenendo la propria posizione.

Nonostante il Tribunale di Roma si sia già espresso molto chiaramente sui rincari illegittimi di Netflix per alcuni abbonamenti compresi tra il 2017 e il 2024 condannando al rimborso degli utenti, il colosso di streaming non ne vuole sapere decidendo di non procedere ai rimborsi. Si muove l’associazione consumatori. È stata Movimento Consumatori, l’associazione che ha ottenuto l’ok dal tribunale, a far venire a galla i rincari unilaterali del periodo sopra menzionato. I clienti avrebbero dovuto già ottenere rimborsi compresi tra 250 e 500 euro in base al piano d’abbonamento scelto ma fino ad oggi non hanno visto nemmeno un euro. “Movimento...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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