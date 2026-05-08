Una class action contro Apple riguarda un presunto impegno dell’azienda a rimborsare gli utenti di iPhone in merito a una promessa legata all’intelligenza artificiale. Sono coinvolti proprietari di modelli iPhone 15 e 16, con un fondo totale di 250 milioni di euro destinato ai rimborsi. Restano da chiarire quali utenti abbiano diritto a ricevere il rimborso e quanto ogni singolo individuo possa ricevere.

? Domande chiave Chi ha diritto al rimborso tra i proprietari di iPhone 15 e 16?. Quanto riceverà concretamente ogni utente coinvolto nella class action?. Perché le funzioni di Siri promesse non sono state implementate?. Come cambierà l'integrazione con Google Gemini la nuova Siri?.? In Breve Rimborsi tra 25 e 95 dollari per utenti iPhone 15 Pro e 16.. Acquisti interessati tra 10 giugno 2024 e 29 marzo 2025.. Discrepanza tra demo pubblicitarie e limiti strutturali degli algoritmi attuali.. Futura integrazione con Google Gemini prevista per la WWDC 2026.. Apple ha accettato di versare 250 milioni di dollari per risolvere una massiccia controversia legale negli Stati Uniti riguardante le promesse tecnologiche fatte su Siri e sul sistema Apple Intelligence tra il 2024 e il 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple: 250 milioni per rimborsare gli utenti iPhone sulla promessa IA

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