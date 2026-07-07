Sonorità latine con la band La Lom

Notizia in breve

Alle 21, sul palco della Rocca Malatestiana di Cesena, si esibisce la band americana La Lom, aprendo la rassegna del Quartolato festival. La band propone un mix di sonorità latine del Sud America, con influenze dal soul e dal rockabilly. La performance è parte di un evento che coinvolge diversi generi musicali e si svolge nella storica location della città.