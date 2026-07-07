Sonorità latine con la band La Lom
Alle 21, sul palco della Rocca Malatestiana di Cesena, si esibisce la band americana La Lom, aprendo la rassegna del Quartolato festival. La band propone un mix di sonorità latine del Sud America, con influenze dal soul e dal rockabilly. La performance è parte di un evento che coinvolge diversi generi musicali e si svolge nella storica location della città.
Dal soul al rockabilly, passando per sonorità latine tipiche del Sudamerica. Primo appuntamento della rassegna del Quartolato festival, che stasera dalle 21 ospita sul palco della Rocca Malatestiana di Cesena la band americana ‘ La Lom ’. Il gruppo, composto dal chitarrista Zac Sokolowthe, dal bassista Jake Faulkner e il batterista e percussionista Nicholas Baker, nasce nel 2019 a Los Angeles. La band si forma per suonare cinque sere a settimana nella hall dello storico Roosevelt Hotel su Hollywood Boulevard. Inizialmente incaricati di creare un semplice sottofondo per ospiti, turisti e passanti, i ‘LA Lom’ cominciano presto a sperimentare un repertorio che trascende i generi, riflettendo la diversità musicale caratteristica di Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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