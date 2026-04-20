Potage | il ritorno della band tra ironia vinile e nuove sonorità live
Dopo vent’anni, i Potage tornano sulla scena musicale con un nuovo progetto che si distingue per l’ironia e l’utilizzo del vinile. La band ha deciso di riprendere in mano le proprie sonorità live, senza rispondere a richieste del pubblico ma seguendo una scelta artistica personale. La loro ripresa si accompagna a un nuovo sound, che combina elementi tradizionali con alcune innovazioni, e a una presenza più forte nel mondo della musica dal vivo.
A vent’anni di distanza, i Potage tornano con un nuovo progetto che nasce non per richiesta del pubblico, alla quale avevano risposto con la solita simpatica ironia a 33 giri, ma per una precisa volontà artistica interna. È così che prende forma Vieille Soupe pour Nouveaux Potage, un lavoro.🔗 Leggi su Quicomo.it
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