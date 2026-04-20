Potage | il ritorno della band tra ironia vinile e nuove sonorità live

Dopo vent’anni, i Potage tornano sulla scena musicale con un nuovo progetto che si distingue per l’ironia e l’utilizzo del vinile. La band ha deciso di riprendere in mano le proprie sonorità live, senza rispondere a richieste del pubblico ma seguendo una scelta artistica personale. La loro ripresa si accompagna a un nuovo sound, che combina elementi tradizionali con alcune innovazioni, e a una presenza più forte nel mondo della musica dal vivo.