Debutta l' album d' esordio dei Romeo band con sonorità anni ' 70 e ' 80

Da cesenatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Street Symphonies Records e Burning Minds Music Group hanno annunciato l’uscita di “Deja Vu Letters”, album d’esordio dei Romeo, prevista per il 29 maggio, al Capriccio Bar di Ponte Pietra (ore 21). La formazione è composta da Max Colliva alla voce e chitarra, Andrea Zanolli alla chitarra, Rudy. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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