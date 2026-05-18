Debutta l' album d' esordio dei Romeo band con sonorità anni ' 70 e ' 80

Street Symphonies Records e Burning Minds Music Group hanno annunciato l’uscita di “Deja Vu Letters”, album d’esordio dei Romeo, prevista per il 29 maggio, al Capriccio Bar di Ponte Pietra (ore 21). La formazione è composta da Max Colliva alla voce e chitarra, Andrea Zanolli alla chitarra, Rudy. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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