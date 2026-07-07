Sondaggi politici | scendono FdI e Pd sale ancora Vannacci
I sondaggi politici mostrano una diminuzione nei consensi di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico, mentre il movimento Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, continua a salire. Il partito di Vannacci si posiziona ancora una volta sopra la Lega, di Matteo Salvini, in termini di sostegno popolare. La tendenza si conferma rispetto alle rilevazioni precedenti, con il partito di Vannacci che mantiene una crescita costante.
Calano i partiti maggiori, mentre, e non è più una novità, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a crescere. Posizionandosi ancora una volta sopra la Lega di Matteo Salvini. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito pur cedendo lo 0,2%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni scende al 27,1% ma aumenta il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein lasciano sul terreno lo 0,3% e scivolano al 21,5%. Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e ora vale il 13,1%. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Ultim'ora sondaggi politici sono guai crolla la destra, Schlein a picco, Vincono CONTE e VANNACCI
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