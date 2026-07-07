Sondaggi politici | scendono FdI e Pd sale ancora Vannacci

Calano i partiti maggiori, mentre, e non è più una novità, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a crescere. Posizionandosi ancora una volta sopra la Lega di Matteo Salvini. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito pur cedendo lo 0,2%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni scende al 27,1% ma aumenta il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein lasciano sul terreno lo 0,3% e scivolano al 21,5%. Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e ora vale il 13,1%. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Ultim'ora sondaggi politici sono guai crolla la destra, Schlein a picco, Vincono CONTE e VANNACCI

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