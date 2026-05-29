Fratelli d’Italia scende al 28,1%. Calo anche per la Lega che tocca un nuovo minimo. Futuro Nazionale invece supera il 4%, consolidando la sua posizione e inviando un segnale chiaro al centrodestra. Ecco nel dettaglio l'ultimo sondaggio di Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sondaggio politico, le ultime intenzioni di voto: Futuro Nazionale al 3,9%, Lega in calo sotto AVS

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Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: FdI in testa, salgono PD e M5S; Sondaggi politici, scendono FdI e Lega, Futuro Nazionale sale al 4%: i voti partito per partito; Sondaggi: a destra cresce solo Vannacci, a sinistra Schlein e Conte; Sondaggi politici, centrodestra in discesa: FdI, Lega e Forza Italia perdono consensi.

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