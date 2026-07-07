Il consiglio di amministrazione di Som si è riunito ieri per eleggere le nuove cariche. Renzo Piraccini è stato nominato presidente, mentre Orietta Gorini ricopre il ruolo di vice presidente. La composizione del nuovo consiglio include anche altri membri di rilievo. La nomina si è conclusa con l’elezione di Piraccini e Gorini, e la comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ore successive.

Spiccano nomi di rilievo tra le nuove cariche della società Som. Proprio ieri è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Eletto presidente Renzo Piraccini, mentre la vice presidente è Orietta Gorini. L’assemblea dei Soci di Som, Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena, riunitasi il 13 giugno, ha approvato il bilancio 2025, che evidenzia un valore della produzione pari a 15,4 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto all’anno precedente, e un margine operativo pari a 1,1 milioni di euro. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società. Nella seduta di insediamento tenutasi ieri, il consiglio ha eletto Renzo Piraccini alla presidenza della Som e Orietta Gorini, imprenditrice del settore dei materiali per l’edilizia, alla vicepresidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Som, nuova presidenza. Eletto Renzo Piraccini

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