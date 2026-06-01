Kiwi Renzo Piraccini nominato vicepresidente del consorzio con delega all' internazionalizzazione

Notizia in breve

Il 28 maggio si è riunito il nuovo consiglio di amministrazione del consorzio Kiwi Passion, recentemente rinnovato dopo l’assemblea dei soci che ha eletto tre nuovi consiglieri. Durante l’incontro, è stato nominato Renzo Piraccini come vicepresidente con delega all’internazionalizzazione. La squadra dirigente si è così rafforzata con questa nomina, che mira a rafforzare le attività di espansione all’estero del consorzio.