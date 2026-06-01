Kiwi Renzo Piraccini nominato vicepresidente del consorzio con delega all' internazionalizzazione
Il 28 maggio si è riunito il nuovo consiglio di amministrazione del consorzio Kiwi Passion, recentemente rinnovato dopo l’assemblea dei soci che ha eletto tre nuovi consiglieri. Durante l’incontro, è stato nominato Renzo Piraccini come vicepresidente con delega all’internazionalizzazione. La squadra dirigente si è così rafforzata con questa nomina, che mira a rafforzare le attività di espansione all’estero del consorzio.
Il 28 maggio si è riunito il nuovo consiglio di amministrazione del consorzio Kiwi Passion rinnovato a seguito dell’assemblea dei soci che ha portato alla nomina di tre nuovi consiglieri. “Tra gli ingressi di maggiore rilievo - informa una nota - spicca quello di Renzo Piraccini, figura di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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