Durante il Capitolo tenutosi questa mattina, la Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi, che copre aree tra l’Umbria e la Sardegna, ha eletto un nuovo superiore. La riunione si è svolta mercoledì 22 aprile 2026 e ha portato alla nomina di Marco Vianelli come guida della provincia. La scelta è stata formalizzata nel corso dell’assemblea, che ha visto la partecipazione dei membri della comunità religiosa.

La Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi, che si estende tra l’Umbria e la Sardegna, ha dato un nuovo assetto alla propria guida durante il Capitolo riunito nella mattinata di questo mercoledì 22 aprile 2026. I frati minori hanno scelto Marco Vianelli come nuovo Ministro Provinciale e Georges Massinelli nel ruolo di Vicario, definendo così la direzione per il prossimo semestre di gestione della comunità. Le operazioni di voto si sono svolte in un clima di serenità e unità tra i religiosi. Il percorso elettorale è stato preceduto da una celebrazione liturgica dedicata allo Spirito Santo, presieduta dal Visitatore generale padre Giampaolo Possenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova guida per la Provincia Serafica: eletto Marco Vianelli

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