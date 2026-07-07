Durante la sfilata Haute Couture Autunno-Inverno 2026-2027, tenutasi al Grand Palais di Parigi, Charlotte Casiraghi è stata vista seduta in prima fila indossando un paio di jeans, in contrasto con l’ambiente ricco di tweed e ricami a mano. La reale monegasca, ambasciatrice del marchio dal 2021, ha partecipato all’evento della Paris Haute Couture Week il 7 luglio. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione tra gli ospiti.

I n una sala piena di tweed impuntinato e ricami a mano, Charlotte Casiraghi si presenta in jeans. È successo martedì 7 luglio alla sfilata Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 20262027, in scena al Grand Palais di Parigi nell’ambito della Paris Haute Couture Week, dove la reale monegasca siede in prima fila come ambasciatrice del brand dal 2021. Il contrasto è voluto. E qui sta la specialità della casa. Ai defilé d’Alta Moda ci si aspetta l’eccezione; Charlotte Casiraghi risponde con la regola: capi di tutti i giorni, indossati per una circostanza speciale. Charlotte Casiraghi. lo stile e la vita. guarda le foto Il look di Charlotte Casiraghi: camicia da uomo e jeans Chanel. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Solo lei poteva permetterselo (e farlo sembrare perfetto a una sfilata Haute Couture)

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