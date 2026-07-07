Soleil Sorge | Sono fidanzata da tempo l'ho tenuto segreto Sparita dalla tv per un motivo preciso

Soleil Sorge ha annunciato di essere fidanzata da diversi mesi, una relazione mantenuta segreta fino a ora. La influencer ha spiegato di essere sparita dalla televisione per motivi precisi legati alla sua vita privata. Ha confermato di aver deciso di non condividere pubblicamente la sua storia d'amore fino a quando non si sentiva pronta. La sua scelta di non apparire in tv si collega anche a questa relazione nascosta.

Soleil Sorge rivela di essere felicemente legata a un uomo da diverso tempo, una relazione finora custodita lontano dai riflettori. Parla poi dei motivi che l'hanno portata ad allontanarsi dal piccolo schermo negli ultimi anni: una scelta dettata dalla necessità di stare vicina alla madre durante la malattia e dal bisogno di elaborarne la scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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