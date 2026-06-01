Edison Caicedo travolto goffamente dalla golf car medica che usciva dal campo | Non l'ho visto

Durante una partita di Serie B in Ecuador, un giocatore è stato investito da una golf cart medica mentre usciva dal campo. L’incidente è avvenuto nelle fasi finali della gara, lasciando il giocatore a terra dolorante. Dopo alcuni minuti, è riuscito a riprendere regolarmente il gioco. L’episodio ha suscitato commenti sui social, ma nessuna informazione su eventuali conseguenze o interventi medici successivi.

Edison Caicedo è stato vittima e protagonista di un episodio divertente durante le ultime battute di una gara di Serie B in Ecuador: investito dalla "golf car" medica è rimasto a lungo a terra dolorante, per poi riprendere a giocare regolarmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gianni Iapichino sull’ex moglie Fiona May: “Quello che ho visto a Pechino Express non è edificante”Gianni Iapichino ha commentato le immagini viste durante la trasmissione televisiva Pechino Express, definendole non edificanti.

Il poliziotto Cinturrino: “Ho sparato d’istinto”. I legali della famiglia della vittima: “Nessun rammarico da lui”Il 26 gennaio scorso, un assistente capo di polizia ha sparato e ucciso un uomo di 28 anni a Rogoredo.