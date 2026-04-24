Il poliziotto Cinturrino | Ho sparato d'istinto I legali della famiglia della vittima | Nessun rammarico da lui

Il 26 gennaio scorso, un assistente capo di polizia ha sparato e ucciso un uomo di 28 anni a Rogoredo. L’agente ha dichiarato di aver aperto il fuoco d’istinto, mentre i legali della famiglia della vittima hanno affermato che l’agente non ha mostrato alcun rammarico per quanto accaduto. Entrambe le parti hanno rilasciato dichiarazioni a Fanpage, offrendo versioni contrastanti dell’episodio.

I legali di Cinturrino, l'assistente capo di Polizia in carcere per aver ucciso un 28enne a Rogoredo il 26 gennaio scorso, e i legali della famiglia della vittima, hanno rilasciato dichiarazioni a Fanpage.it per far il punto alla luce dell'incidente probatorio tenutosi gli scorsi 10-11 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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