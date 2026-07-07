Soldi della droga reinvestiti nelle imprese | la Dia smantella il tesoro del clan dei Casalesi | 22 arresti

La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha arrestato 22 persone nell’ambito di un’operazione contro un sistema di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga. Il meccanismo avrebbe reinvestito i proventi illeciti in imprese legittime, alimentando il patrimonio di un clan mafioso. L’indagine ha portato al sequestro di beni e aziende riconducibili agli indagati. Le autorità hanno smantellato un circuito che collegava il traffico di droga al riciclaggio finanziario.

Un presunto sistema di riciclaggio alimentato dai proventi del traffico di droga è stato smantellato dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, guidata dal procuratore Nicola Gratteri e dall'aggiunto Michele De Prete, la Dia ha eseguito 22 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati ritenuti appartenenti a un'associazione per delinquere riconducibile al clan dei Casalesi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe creato un articolato sistema economico attraverso il quale venivano reimpiegati i capitali provenienti dallo spaccio di sostanze stupefacenti, dando vita a un giro d'affari di milioni di euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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