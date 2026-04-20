Omicidio Matteo Tesorello ucciso e poi bruciato | svolta dopo 22 anni tre arresti nel clan dei Casalesi

Dopo 22 anni di indagini, le forze dell’ordine hanno arrestato tre persone appartenenti al clan dei Casalesi in relazione all’omicidio di un uomo di 35 anni avvenuto nel 2004 nella provincia di Caserta. La vicenda si è arricchita di nuovi dettagli dopo il ritrovamento del corpo, che era stato poi bruciato. Le accuse sono state emesse sulla base di elementi raccolti nel corso delle verifiche investigative.

Gli inquirenti hanno fatto luce sull'omicidio di Matteo Tesorello, 35enne ucciso nella provincia di Caserta nel 2004: tre persone, appartenenti al clan dei Casalesi, sono state arrestate dai carabinieri 22 anni dopo l'omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Ucciso e bruciato fuori allo stadio, 3 arresti dopo 22 anni Freddato e poi dato alle fiamme: svolta dopo 20 anni, tre arrestiSu delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di... Altri aggiornamenti Omicidio Matteo Tesorello, ucciso e poi bruciato: svolta dopo 22 anni, tre arresti nel clan dei CasalesiGli inquirenti hanno fatto luce sull’omicidio di Matteo Tesorello, 35enne ucciso nella provincia di Caserta nel 2004: tre persone, appartenenti al clan dei Casalesi, sono state arrestate dai ... fanpage.it Omicidio Tesorello, cold case risolto dopo 22 anni: tre arresti nella fazione BidognettiNapoli - A ventidue anni esatti da quel brutale omicidio di camorra, si chiude il cerchio sulle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia. Questa ... cronachedellacampania.it