Society di Into the Wild | una canzone per riflettere su consumismo libertà e aspettative sociali Insegnare con le canzoni

Una canzone intitolata “Society”, scritta da Jerry Hannan e interpretata da Eddie Vedder, è presente nella colonna sonora del film “Into the Wild” del 2007. La traccia affronta temi come consumismo, libertà e aspettative sociali. La canzone è stata utilizzata per accompagnare le immagini del film, che racconta la storia di un giovane che abbandona la vita convenzionale. La composizione ha suscitato riflessioni su valori e scelte personali.

Society è una canzone scritta da Jerry Hannan e resa molto conosciuta da Eddie Vedder, che l’ha interpretata nella colonna sonora del film Into the Wild del 2007. Il brano è strettamente legato alla storia di Christopher McCandless, un giovane che decide di abbandonare la società, i beni materiali e le aspettative familiari per cercare una vita più autentica a contatto con la natura. La canzone affronta temi molto attuali, come il consumismo, il bisogno di libertà, il rifiuto delle convenzioni sociali e il desiderio di vivere in modo più semplice. Society non è solo una critica alla società moderna, ma anche una riflessione sul rapporto tra l’individuo e il mondo in cui vive. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Society (Eddie Vedder - Cover Roberto Settia)

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