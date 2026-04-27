Earth Song di Michael Jackson | un inno planetario per la tutela dell’ambiente Insegnare con le canzoni

Earth Song, pubblicata nel 1995 da Michael Jackson nell'album HIStory: Past, Present and Future - Book I, è una delle canzoni più impegnate dell’artista da un punto di vista etico e sociale, e la proponiamo proprio in occasione della giornata della Terra che si è festeggiata lo scorso 22 aprile. A differenza di molti altri brani del Re del Pop, in questa ballata il focus è una vera e propria denuncia ecologica e ambientale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immaginare un mondo migliore è possibile: l’inno senza tempo di John Lennon. Insegnare con le canzoniImagine è una delle canzoni più celebri e iconiche della storia della musica contemporanea, pubblicata nel 1971 nell’album Imagine.

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Earth Song: Michael Jackson’s failed call to environmentalism?Was Michael Jackson’s Earth Song, released in 1995, a missed opportunity for a serious raising in awareness for the global environmental cause? Yes, according to 83% of Huffington Post readers who ... vita.it

Lezione in omaggio al meraviglioso e unico Michael Jackson ballando la sua bellissima Earth Song #dance #michaeljackson #Jackson - facebook.com facebook