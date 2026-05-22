Clandestino di Manu Chao | la voce di chi vive ai margini della società Insegnare con le canzoni

Clandestino è una canzone del cantautore franco-spagnolo Manu Chao. Nato come messaggio di solidarietà verso i migranti, il brano è diventato nel tempo un simbolo internazionale di inclusione e dialogo interculturale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Clandestino FC - MARA vs DRAW / PUÑO LIMPIO

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