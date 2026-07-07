L’arcivescovo ha partecipato a un incontro con le Acli, affermando che la crisi dei salari riflette una percezione errata del lavoro, visto principalmente come strumento di sopravvivenza. Ha sottolineato che il lavoro dovrebbe essere un contesto in cui si realizza pienamente la propria umanità. La discussione si è concentrata sulla necessità di costruire un sistema che riduca le disuguaglianze sociali.

Pisa, 7 luglio 2026 – “La crisi dei salari? Certo che esiste ed è molto acuta, ma a mio modo di vedere è il sintomo di un problema ancora più grave, ovvero una visione distorta del lavoro, considerato sempre di più solo come un mezzo per sopravvivere e non un luogo e un’attività in cui ciascuno realizza, in pienezza, la propria umanità”. È partita da qui la riflessione di padre Saverio Cannistrà, arcivescovo di Pisa, all’incontro annuale con i dipendenti delle Acli provinciali di Pisa e Lucca, che si è svolto venerdì scorso (3 luglio) all’auditorium “Toniolo” dell’Opera della Primaziale. E dai paragrafi della Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, dedicati al “valore del lavoro’’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sociale, l’arcivescovo alle Acli: “Costruiamo un sistema che sconfigga le disuguaglianze”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dove nascono le disuguaglianze, ricerca di WeWorld: La marginalità? E’ prodotta dal sistemaSecondo una ricerca condotta da WeWorld, le disuguaglianze non sono il risultato delle scelte individuali, ma sono create dai sistemi sociali,...

Le Rsa sono un lusso per pochi? Malavasi (Pd): "Sistema da rifare, c'è una bomba sociale che rischia di esplodere"In un Paese con una popolazione che invecchia e un basso tasso di natalità, il dibattito sulle residenze sanitarie assistenziali si fa sempre più...

Temi più discussi: Il discorso alle autorità dell’arcivescovo mons. Autuoro; Pinzolo, il grazie e l’addio della Rendena a don Carlo Crepaz. Don Riz amministratore delle parrocchie; L’arcivescovo Morandi: Il virus dell’indifferenza non si inoculi nel tessuto sociale; Il grazie dell’arcivescovo per l’abbraccio alle vittime del mare.

Omicidio Reggio, l’arcivescovo Morandi: Il virus dell’indifferenza non si inoculi nel nostro tessuto sociale 24emilia.com/arcivescovo-mo… x.com

Sociale, l’arcivescovo alle Acli: Costruiamo un sistema che sconfigga le disuguaglianzeVenerdì 3 luglio, all’auditorium Toniolo, padre Saverio Cannistrà ha incontrato i dipendenti delle Acli provinciali di Pisa e Lucca ... lanazione.it

L'arcivescovo di Perugia, l'usura è un problema socialeL'usura non è semplicemente un problema del singolo che ha la sventura di capitarci dentro: è quanto ha osservato l'arcivescovo di Perugia, Ivan Maffeis, durante la celebrazione eucaristica, nella ... ansa.it