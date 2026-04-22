Dove nascono le disuguaglianze ricerca di WeWorld | La marginalità? E’ prodotta dal sistema

Secondo una ricerca condotta da WeWorld, le disuguaglianze non sono il risultato delle scelte individuali, ma sono create dai sistemi sociali, politici ed economici. La marginalità, quindi, non riguarda le persone in sé, ma le strutture che le fanno restare ai margini della società. La ricerca evidenzia come siano le istituzioni e le dinamiche sociali a determinare chi abbia accesso alle risorse e opportunità, lasciando molti esclusi.

Non sono le persone a restare ai margini, ma i sistemi sociali, politici ed economici a produrre marginalità. È il punto di partenza di Abitare i margini, la nuova ricerca di WeWorld, organizzazione italiana indipendente attiva da oltre 50 anni in più di 20 Paesi, tra cui l’Italia. Lo studio ribalta il modo in cui vengono raccontate le disuguaglianze: non come mancanze individuali, ma come effetti strutturali di politiche pubbliche, servizi e dinamiche sociali che generano esclusione. In Italia, questi meccanismi risultano sempre più evidenti. Le disuguaglianze non sono episodiche ma tendono a riprodursi nel tempo: il tasso di abbandono scolastico passa dal 22,8% tra chi ha genitori con bassa istruzione all’1,2% tra figli di laureati.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Ciclo di incontri “Dialoghi di sociologia pubblica tra ricerca e pratiche quotidiane” su disuguaglianze, marginalità e discriminazioniArezzo, 20 marzo 2026 – Si terrà presso il Campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena e, in contemporanea, in alcune date a Siena al... Leggi anche: Da ricerca a speranza: a Unipi un evento su come nascono i farmaci contro le malattie rare